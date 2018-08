Quarta edizione di “Gelato Pazzo”, gara semiseria di velocità nel mangiare il gelato con finalità benefica a favore dell’ADSO Associazione Down Savona Onlus in piazza Dante, promossa e realizzata da I Giardini di Marzo in collaborazione con il Ristorante Il Pesce Pazzo di Davide Petrini.

Possono partecipare solo maggiorenni singoli o a squadre di 4 persone.

Singoli: i concorrenti dovranno mangiare, nel minor tempo possibile, una vaschetta da 750 gr di gelato al fiordilatte, appositamente preparato dalla Gelateria I Giardini di Marzo.

Squadre formate da 4 persone: i concorrenti dovranno mangiare nel minor tempo possibile una vaschetta da 500 gr di gelato al fiordilatte a testa, appositamente preparato dalla Gelateria I Giardini di Marzo. Sarà possibile aiutare i propri compagni “ritardatari” solo dopo aver finito la propria vaschetta.

La giuria, presieduta da Franco Cesare Puglisi, direttore di riviste specializzate nel settore della gelateria artigianale, provvederà a cronometrare i tempi di tutti i partecipanti e a verificare il corretto svolgimento della gara.

Il costo delle iscrizioni è di 6 € a persona, il tutto devoluto in beneficienza al progetto “Durante e dopo di noi” a favore dei ragazzi dell’Associazione Down Savona Onlus.

Gli organizzatori ricordano a tutti che le iscrizioni inizieranno alle 20 e termineranno alle 21 della stessa sera della gara. Chi volesse iscriversi prima lo può fare nella Gelateria I Giardini di Marzo‎, in piazza Dante 28 e in corso Colombo 20, ma comunque dovranno passare in segreteria per ritirare il numero di gara.

Premi sia per le squadre sia per i singoli:

1° Premio: una cena presso il rinomato ristorante Il Pesce Pazzo e targa ufficiale

2° e 3° Premio: targhe ufficiali

“Il gelato è buono e fa del bene” è il motto della gara. “A Savona – spiegano gli organizzatori – esiste una bellissima realtà, una casa per i ragazzi speciali. Il progetto ‘Casa ADSO’ è quello di aiutare i ragazzi ad essere sempre più autonomi anche al di fuori dei loro impegni lavorativi e sportivi. Locali lo scorso anno restaurati grazie al progetto “Durante e dopo di noi”, che investe sull’autonomia dei ragazzi. La ‘Casa ADSO’ di Savona va mantenuta e i ragazzi speciali che vi abitano hanno bisogno di aiuto e sostegno per pagare le spese”.

Da qui l’appello da parte di Marco Venturino, il pluridecorato gelataio “pazzo” e vulcanico titolare dei rinomati locali I Giardini di Marzo, di partecipare numerosi: “Conoscerete ragazzi veramente speciali che vi accoglieranno con un sorriso, tanta felicità e tanta voglia di vivere”.