Proiezione di “Hitler contro Picasso e gli altri”

Tornano gli appuntamenti del Gruppo Fai Giovani Savona in collaborazione con il Nuovofilmstudio. Per la rassegna “Arte al Cinema” una appassionante e inedita serie di eventi cinematografici che, grazie alla tecnologia del cinema digitale, fanno vivere su grande schermo tutta la ricchezza delle mostre, degli artisti e dei movimenti artistici più affascinanti, innovativi, rivoluzionari e irriverenti della storia. Il prossimo appuntamento è con “Hitler contro Picasso e gli altri” di Claudio Poli, con la partecipazione di Toni Servillo (Italia 2018, 94′).

La pellicola mette in luce una luce fondamentale del secondo conflitto bellico. In due modi il nazismo mise le mani sull’arte: tentando di distruggere ogni traccia delle opere classificate come “degenerate” e attuando in tutta Europa un sistematico saccheggio di arte antica e moderna. Il documentario guida per la prima volta alla scoperta del Dossier Gurlitt, di rari materiali d’archivio, dei tesori segreti del Führer e di Goering.

Chagall, Monet, Picasso, Matisse, Klee, Kokoschka, Otto Dix, El Lissitzky, artisti messi al bando, disprezzati, condannati, eppure trafugati, sottratti, scomparsi. Sono trascorsi ottant’anni da quando il regime nazista bandì la cosiddetta “arte degenerata”, organizzando nel 1937 a Monaco di Baviera un’esposizione pubblica per condannarla e deriderla e contemporaneamente esaltare la “pura arte ariana” con “La Grande Esposizione di Arte Germanica”.

Proprio in quegli stessi giorni cominciò la razzia, nei musei dei territori occupati e nelle case di collezionisti ed ebrei, di capolavori destinati ad occupare gli spazi di quello che Hitler immaginava come il Louvre di Linz (rimasto poi solo sulla carta) e di Carinhall, la residenza privata di Goering, l’altro grande protagonista del saccheggio. Si calcola che le opere sequestrate nei musei tedeschi siano state oltre 16mila e oltre 5 milioni in tutta Europa. Proprio per raccontare alcune delle infinite storie che presero il via in quei giorni è stato pensato questo documentario – evento con la partecipazione straordinaria di Toni Servillo e la colonna sonora originale firmata da Remo Anzovino.

Martedì 15 maggio ore 15:30 e 21:15 (introduzione ore 21 a cura del FAI Giovani Savona)

Mercoledì 16 maggio ore 17:30 e 20:30

Ingresso 10 €, soci FAI e sostenitori 8 € (durante la serata sarà possibile iscriversi o rinnovare l’iscrizione al FAI a soli 15€ fino ai 35 anni)