Proiezione del documentario “Jerusalem… the East Side Story” di Mohammed Alatar. A seguire incontro e dibattito con il medico palestinese Khalid Rawash e la professoressa Paola Manduca, fondatrice della onlus New Weapons Research Group. A cura di MigrAzione Savona.

Il documentario accompagna lo spettatore lungo un percorso che inizia nel 1948 e arriva ai giorni nostri. Il lavoro del regista palestinese Alatar descrive la politica di Israele che mira a ottenere l’egemonia sulla città di Gerusalemme attraverso una superiorità demografica ebraica. Obiettivo di questa politica è quello di spingere palestinesi, musulmani e cristiani fuori dalla città, negando la loro presenza, la storia e i legami con la terra.

Parla anche del futuro della città: Gerusalemme è la chiave per la pace e senza Gerusalemme non c’è pace per nessuno. Il film include interviste con i leader palestinesi e israeliani, attivisti dei diritti umani e analisti politici.