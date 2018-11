Proiezione de “La Croce – Un messaggio di speranza per la nazione”

Sabato 17 novembre alle ore 18 nella Chiesa Evangelica Battista Beth Shalom in via Sisto IV 40 ad Albisola Superiore verrà proiettato il cortometraggio “La Croce – Un messaggio di speranza per la nazione”. Nella sua ultima intervista Billy Graham, scrittore, pastore ed evangelista americano che ha predicato a milioni di persone in tutti gli Stati del mondo, deceduto quest’anno, vuole trasmettere il senso della Croce di Gesù come manifestazione dell’amore di Dio. Inoltre ascolteremo alcuni artisti che testimonieranno come la fede in Gesù abbia cambiato la loro prospettiva di vita.

Il reverendo Bill Graham è stato uno delle personalità religiose più influenti della storia americana, per decenni consigliere fidato dei presidenti che si sono succeduti alla Casa Bianca. Le sue visite nello Studio Ovale risalgono ai tempi di Harry Truman e la sua consuetudine con i vari presidenti che da allora hanno guidato gli Stati Uniti è proseguita fino all’era Obama. L’influenza religiosa di Graham, che seppe sfruttare ad arte le potenzialità offerte dai moderni mass media, si estese ben al di là dei confini degli USA.

Il “confessore in capo”, come venne ribattezzato, “ha predicato il Vangelo ad oltre 300 milioni di persone in 185 Paesi del mondo”, si legge sul suo sito. Autore di oltre 30 libri il pastore evangelico Graham girò il globo, anche oltre la Cortina di Ferro durante la Guerra Fredda per portare la sua predicazione alle truppe USA sparse nel mondo.

Concluderemo con un secondo cortometraggio tratto dal film “Il miracolo della speranza” che documenterà come il messaggio del Vangelo possa operare e cambiare la vite delle persone anche nelle carceri.