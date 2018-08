“Profumo d’estate” – La notte della grande moda

Torna “Profumo d’estate”, la sfilata di moda che mette in passerella le proposte moda di negozi di Andora e del Ponente ligure. Saranno protagoniste attività commerciali e artigianali di Andora in uno show presentato da Luca Galtieri e organizzato dal Comune di Andora, in collaborazione con l’Associazione Arti e Mestieri.

Il tema di quest’anno è “Catene e Libertà” e porterà sul palco anche un momento di riflessione sulla violenza di genere con ospite la psicologa Graziella Cavanna.

Si tratta di un evento divenuto ormai consueto per l’estate andorese, in cui vengono presentate le proposte moda estive e qualche anticipazione sulla prossima stagione, in una sfilata spettacolo, ideata da Giusy Ferro e a cui partecipano sei negozi: “Capelli e Vanità” di Giusy Ferro, Caemi officina tessile, Da Vanity abbigliamento, Ghota Concept store, Passo Passo Calzature, White Me abiti da sposa e sposo, Una mosca bianca abbigliamento. Il trucco è curato da Alice Masia.

Ospiti della sfilata di capi e accessori moda il Coro di Andora diretto da Massimiliano Viapiano, la cantante Chiara Ragnini, il mimo Simone Barbato, la violinista Denise Lanza con interventi di danza curati da Rosanna Baggetta. Nel corso della serata alcuni artigiani realizzeranno lavorazioni dal vivo.