Il Comune di Albenga in collaborazione con le associazioni Ratatuja, Vite in Riviera, F.I.S.A.R. e le cantine del territorio presentano le eccellenze dell’enologia ingauna e non solo. Tra le aziende presenti ci saranno Anfossi, Bio Vio, Cascina Feipu, Cantine Calleri, Dario Enrico, Deperi, La Vecchia Cantina, Ronco Daniele e lo stand della rassegna del Pigato e degli altri vini liguri “Sagralea”.

Una serata all’insegna di degustazioni e assaggi dove sarà possibile acquistare il calice ufficiale della manifestazione e seguire i consigli dei sommelier della F.I.S.A.R., così da abbinare il vino scelto ai piatti proposti dalle attività aderenti del mare.

Tra le iniziative collaterali si segnala in piazza Marconi la rappresentazione teatrale di “Sogno di una notte di mezza estate” a cura dell’associazione Gli Zanni organizzato in collaborazione con il Caffè Noir e l’esibizione di ginnastica artistica e acrobatica dell’a.s.d San Filippo Neri sul lungomare Doria.

Le bancarelle di Artigianalmente e la musica dal vivo offerta da Caprice e B-Side completeranno la serata rendendo ancor più magica la prima edizione di calici di stelle ad Albenga.