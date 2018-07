Prima edizione del festival “Be Folk!”

Prima edizione di “Be Folk!”, un festival artistico e musicale fuori dalle righe che strizza l’occhio alla grandiosità della natura. Organizzato dall’Associazione Culturale Teatro Cantiere con l’aiuto di molti pianesi e patrocinato dal Comune di Piana Crixia, vuole essere un momento di incontro per persone di tutte le età, un momento di condivisione delle culture, delle arti, della bellezza e della pace della campagna.

In quest’ottica “Be Folk!” riunisce associazioni, commercianti, volontari, realtà e attività del territorio per proporre alle persone attività all’aperto, musica acustica, passeggiate, escursioni in mountain bike, artigianato locale, buon cibo locale ma anche sessioni di Yoga e danza indiana, giocoleria e improvvisazioni artistiche.

Nello spirito campagnolo che il festival vuole infondere, proprio sotto le scalinate dell’antica chiesa, si potranno incontrare sbilenchi artisti di strada e cantastorie, seguire laboratori per costruire case degli insetti e workshop di fotografia, si potrà giocare a giochi campestri, fotografarsi in versione “Bifolco” e partecipare a tanti eventi che riguardano il rapporto con la natura, la campagna e l’espressione artistica.

Sabato 14 luglio alle ore 22 la cantautrice francese Sophy-Ann Pudwell allieterà i presenti con le sue ballate Folk e le sue sonorità ricercate, energiche ed evocative. Domenica 15 alle 22 sarà ospite del festival Bob Corn, cantautore indipendente modenese dallo stile personalissimo che con le sue canzoni dirette e le sue impeccabili melodie sa stregare il pubblico anche senza amplificazione.

Tutto inizierà sabato 14 alle 18 quando apriranno le danze Teatro Cantiere e il Trio Giannetti Folk, con una parata che inviterà i partecipanti a percorrere la via del borgo fino al piazzale della chiesa, dove si svolgerà la festa. Non mancheranno performance musicali e racconti “all’ombra del Fungo di Pietra”, spettacoli di giocoleria e intrattenimenti.

Domenica 15 luglio invece le attività cominceranno già dal mattino con passeggiate ed escursioni in mountain bike: da segnalare nel pomeriggio i giochi campestri (ore 15), la costruzione di casette per gli insetti a cura di Casa Rossa (ore 16) la presentazione del libro “Nel nome dell’animalità” con l’autore Francesco De Giorgio (ore 16:30), il laboratorio di Yoga con Samuel Ruggiero (ore 17), quello di danze indiane con Chandni Mudara (ore 18) e quello fotografico di ZeroISO (ore 18:30).

“Be Folk!” mette insieme arte e cultura contadina, buon cibo e volontà di stare insieme “come si faceva una volta”: in modo semplice, cantando una canzone, raccontandosi una storia, bevendosi un bicchiere, nella speranza che tutti possano riappropriarsi della bellezza e della magia che ci circondano e che a volte non sappiamo vedere.

Sabato 14 luglio

ore 18.00 -Apertura stand e banchetti

Parata inaugurale con Teatro Cantiere

ore 20.00 -Musica e performance itineranti con la gentile partecipazione di Andrea Giannetti e il Trio Giannetti Folk

ore 21.15 -Storie e leggende del fungo e di stelle con Graziano

ore 22.00 -Concerto di Sophy-Ann Pudwell (FR)

ore 24.00 -Giocoleria con Bianca e Brian

Performance al Fungo con Teatro Cantiere

Domenica 15 luglio

ore 8.30 -Escursioni in Mountain Bike con MTBe-folk nel Parco naturale regionale di Piana Crixia e passeggiate con Sara Sormano

ore 11.00 -Apertura stand e bancarelle

ore 12.00 -Street food al Borgo oppure MENU’ BE FOLK a prezzo speciale alla Trattoria Tripoli o all’ O’Connell Street Irish Country Pub

ore 15.00 -Giochi campestri per grandi e piccini con Günter

ore 16.00 -Costruzione casette per gli insetti a cura di Casa Rossa

ore 16.30 -Francesco De Giorgio presenta il suo libro “Nel nome dell’animalità”

ore 17.00 -Yoga con Samuel Ruggiero (L’albero del Tao)

ore 18.00 -Laboratorio di danza indiana con Chandni Mudara

ore 18.30 -“L’occhio de fotografo” incontro di fotografia con ZeroISO

ore 19.00 -Danza Bollywood e Bhangra con Chandni Mudara

ore 20.00 -Musica e artisti di strada

ore 21.15 -Storie e leggende del fungo e di stelle con Graziano

ore 22.00 -Concerto con Bob Corn

ore 24.00 -Performance finale al Fungo con Teatro Cantiere

Durante tutto il festival Mostra di fotografia e photoboot bifolco a cura di ZeroISO