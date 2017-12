“Presepi & Sapori” a Toirano

Nel centro storico di Toirano, a partire dalle ore 14,30 di sabato 30 dicembre, si svolgerà il tradizionale evento festivo “Presepi & Sapori”, organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Toirano.

La manifestazione si inserisce nell’ambito del percorso della 21ª edizione della manifestazione “Itinerario dei Presepi”. I visitatori potranno assaporare torte dolci e salate, frittelle, cioccolata calda e vin brulé.“Presepi & Sapori”, che avrà il suo centro in via Polla, presso le vecchie scuole elementari, proseguirà per l’intero pomeriggio.

L’itinerario dei presepi pone l’attenzione su una delle espressioni simbolo del Natale; utilizzando una mappa del paese, che verrà distribuita al museo e nei vari luoghi di allestimento, il visitatore potrà ammirare gli artistici presepi nella suggestiva cornice di Toirano.

La manifestazione, promossa dal Museo Etnografico della Val Varatella e dal Comune di Toirano, propone un percorso attraverso opere eterogenee realizzate dai numerosi partecipanti (circa 160) che mettono in mostra allestimenti presepiali di ogni genere. Sono esposti presepi tradizionali meccanizzati, presepi astratti eseguiti con materiali diversi come il vetro, la plastica, gli stecchi dei gelati, la lana, il legno, eccetera.