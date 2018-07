“Presenze al Museo” – Visita serale al Museo Archeologico del Finale

Un modo diverso, coinvolgente e sorprendente, per vivere il Museo Archeologico del Finale. È la proposta che il pubblico avrà a disposizione per scoprire in maniera appassionante il percorso espositivo del museo e alcune eccellenze del Complesso monumentale di Santa Caterina in Finalborgo, come il Campanile quattrocentesco e le celle carcerarie del XIX secolo contenute al suo interno.

Un percorso animato con suggestioni audiovisive tra le sale del museo e le celle di detenzione dove gli spettatori “incontreranno” personaggi del passato per rivivere con loro emozioni e avvenimenti straordinari: una donna vissuta 6000 anni fa nel Neolitico che racconterà del culto della “Dea Madre”, la madre del piccolo Lucius, un bambino vissuto a Perti in epoca romana ed infine alcuni detenuti che passarono la loro reclusione tra fine Ottocento e inizi Novecento nel carcere di Finalborgo.

Iniziativa a cura del Museo Archeologico del Finale e dell’Associazione Culturale Baba Jaga in collaborazione con l’Università delle Tre Età del Finale.

Costo: 10 € a persona, ridotto 5 € per bambini dai 6 ai 16 anni, gratuito per bambini minori di 6 anni.