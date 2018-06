Presentazione di “Come non darla… vinta” di Elena Ballerini

Presso il Mamita di lungomare Garassini a Loano si terrà la presentazione di “Come non darla… vinta”, esordio letterario della conduttrice RAI Elena Ballerini. L’evento è organizzato dal Mondadori Bookstore e gode del patrocinio dell’Assessorato a Cultura e Turismo del Comune di Loano. Dialogano con l’autrice i giornalisti Cristiano Bosco e Luca Berto.

Soldi, potere, libertà sono spesso mezzi per ottenere l’intramontabile fine del sesso. E per questo nella scalata per vedere realizzati i propri sogni le donne si trovano a dover fare i conti con una variabile: darla o non darla… vinta? Senza infingimenti etici o morali, non darla vinta è il modo più conveniente per ottenere ciò che si vuole, giocando cinicamente sulla seduzione, senza mai spingersi troppo oltre. Trovare il tallone d’Achille dell’uomo che può far ottenere ciò che si è sempre sognato e servirsene sapientemente è un’arte che ha mosse precise e uno stile appropriato, fatto di tacco alto, trucco non appariscente e vestiti alla Melania Trump.

Attraverso una galleria di uomini tipo che una ragazza ambiziosa può trovare sulla sua strada tra cui potenti in avaria, nobili decadenti, produttori seriali, onorevoli miopi e avvocati del diavolo questo brillante manuale traccia le “istruzioni per l’uso”: sfruttare conoscenze importanti per ottenere il più possibile, imparando a prevenire o bloccare in tempo avance indesiderate, senza contrariare troppo chi può essere d’aiuto a trasformare i sogni in realtà.

Il tema di “Come non darla… vinta” è stato anche al centro di una puntata de “La vita in diretta” su RAI 1, della quale Elena Ballerini è stata recentemente ospite. Inoltre nella prossima stagione invernale l’autrice discuterà nuovamente questa importante tematica in uno dei più prestigiosi talk show italiani.

Elena Ballerini è una conduttrice televisiva attiva nella tv di Stato dal 2011. Dal 2014 è nel cast del programma “Mezzogiorno in famiglia”, in onda su RAI 2. Artista versatile e poliedrica, ha iniziato la sua carriera da bambina, prendendo parte a prestigiosi concorsi letterari e diventando autrice e interprete dei suoi stessi testi. Ha in tasca una laurea in Scienze giuridiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Genova, la sua città natale. Sostenitrice dell’autodeterminazione e della meritocrazia, si batte da sempre contro il “familismo amorale” che esercita quelle pressioni psicologiche che rendono la donna una mera “quota rosa”.