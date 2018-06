Presentazione del Voxonus Festival 2018 “Filologia e contaminazioni”

Il VII Voxonus Festival si svolgerà dal 6 luglio al 10 agosto nella magnifica cornice di Villa Faraggiana. A fare da sfondo alla presentazione la musica di Maurizio Less, viola da gamba, e Marinella Di Fazio, tiorba e chitarra barocca, che eseguiranno brani di Jean Baptiste Lully, Marin Marais e compositori anonimi del XVIII secolo nel giardino della Casa Museo Jorn.

Il dialogo e la fertile “contaminazione” con altre realtà artistiche e culturali è nello spirito del festival ideato da Claudio Gilio con lo specialista Filippo M. Bressan e nato dall’esperienza della prestigiosa Accademia di Musici e Cantori, unica realtà stabile, sinfonica, operistica e corale in Italia dedita al repertorio sette – ottocentesco, eseguito con strumenti originali dell’epoca e secondo prassi filologicamente informata.

“Filologia e contaminazioni”, titolo dell’edizione 2018, aderente alla filosofia del Voxonus, preannuncia momenti interessanti e inediti di un percorso musicale di continua ricerca. Ad esporre con passione e competenza il programma sarà il direttore artistico Claudio Gilio.

Dopo l’incontro con il maestro e gli intermezzi di sublime musica barocca, eseguita da Maurizio Less e Marinella Di Fazio, un rinfresco permetterà al pubblico di intrattenersi e confrontarsi con i protagonisti della serata, in attesa di immergersi nelle note e nelle indimenticabili atmosfere di una rassegna musicale unica e stimolante, per contenuti e ambientazione, e che in sei anni, oltre a suscitare l’interesse della critica, ha conquistato un pubblico affezionato.