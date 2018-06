Presentazione del volume fotografico “Alassio”

Presso Graf in via Arturo Graf 3/A verrà presentato il libro fotografico “Alassio” di Gino Tumbarello, edito da Marco Sabatelli. La presentazione sarà l’occasione per incontrare l’autore e confrontarsi sulle vedute più suggestive di Alassio.

Ho cercato di raccogliere in questi scatti il bello e l’armonia che questa parte di golfo ci regala. Immagini, forme, colori che ho incontrato con lo sguardo infinite volte e che hanno tracciato la mia vita. L’emozione che mi hanno regalato questi istanti vuole essere condivisa con chi guarda queste pagine nella speranza di trasmettervi le stesse emozioni o di scatenarne nuove. Chi ha frequentato questi luoghi e goduto di questi panorami e sfogliando queste pagine avrà sicuramente tanti ricordi. Le foto sono state realizzate nell’arco di 30 anni dal 1988.

Gino Tumbarello è nato a Torino nel 1965 e vive in Liguria a 9 anni. Già in tenera età suo padre diceva ridendo: “Cosa te li compro a fare i Topolino che tanto leggi solo le figure?”. Si, Gino guardava solo le figure senza leggere il fumetto: troppo noioso leggere, troppo lento, ormai la sua mente aveva già capito cosa c’era scritto. Prima di sapere che la fotografia sarebbe stata parte espressiva del suo vivere, del suo essere, le immagini erano già una parte fondamentale. La scoperta della macchina fotografica è stata il completamento di qualcosa che era ormai iniziato.

Curioso per natura, continua ogni giorno a cogliere la bellezza che ci circonda, talvolta solo con lo sguardo e talvolta con la reflex. È una persona semplice, pragmatica, caratteristiche che riaffiorano nel suo modo di raccontare tramite le immagini questo spettacolo che ci circonda.