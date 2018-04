Presentazione del romanzo storico “L’infanzia perduta 1960 – 1969”

Nella Sala Consiliare del Comune di Ceriale si terrà la presentazione de “L’infanzia perduta 1960 – 1969”, romanzo storico dello scrittore Guido Ferrari, che tratta dei ricordi di un bambino, ora adulto, che giocava nei vicoli del suo grazioso paese con giochi molto semplici, come le biglie, le figurine, gli elastici, nascondino, le fughe pazze tra le strette viuzze (i caruggi) e le lotte furibonde ma sempre senza alcun rancore e cattiveria.

D’altro canto era molto curioso e guardava la televisione che proponeva fatti importantissimi e molto più grandi del suo piccolo mondo, quali la tragedia del Vajont, l’assassinio del presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, il Concilio Ecumenico Vaticano II, la Guerra dei Sei Giorni, e che lui non comprendeva a fondo, per cui ripiegava su spettacoli per bambini come “L’isola del tesoro”, “La nonna del Corsaro Nero”, “Il prode Ettore” e “Bonanza”.

Un libro veramente intriso di profondi sentimenti, nostalgia e amore verso quegli irripetibili anni ricchi di gioia, spensieratezza e speranza.