Presentazione del romanzo “L’infanzia perduta 1960-1969”

Giovedì 26 luglio alle 0re 21 presso la sala consiliare del Comune di Ceriale si terrà la prima presentazione estiva del romanzo “L’infanzia perduta 1960-1969”, a cui ne seguirà una seconda martedì 21 agosto.

In realtà nel mese di aprile all’uscita del libro ve ne erano state già due ma, mancavano, ovviamente, i turisti dell’estate. Il libro ha goduto già dal suo esordio di un grande consenso popolare e l’interesse nei suoi confronti pare non cessare per cui quattro presentazioni non appaiono assolutamente azzardate.

Pur ambientato nella graziosa cittadina di Ceriale, il libro è assolutamente universale perché narra di vicende internazionali, nazionali e locali; ecco allora tornare alla memoria uomini e donne di spettacolo, presentatori, calciatori, ciclisti, politici, papi e uomini di cultura del decennio 1960-1969. Insomma, un vero tuffo nel passato vissuto con tantissima nostalgia attraverso parole scritte veramente con il cuore!