Presentazione del progetto “Educazione in Natura Libelle”

L’associazione Libelle tiene un incontro di presentazione del primo progetto di Educazione in Natura 3-12 anni che sta nascendo a Pietra Ligure. L’iniziativa è rivolta a genitori, educatori e a chiunque sia curioso di saperne di più.

Libelle nasce con l’obiettivo di promuovere la pedagogia della natura ormai diffusa in tutto il mondo e che si rifà ai modelli di apprendimento esperienziali del NordEuropa. Tale approccio pedagogico valorizza al massimo le opportunità dello stare fuori e concepisce l’ambiente esterno come luogo di apprendimento in sé dove il bambino “impara facendo” stimolando la propria curiosità, creatività e autonomia.

Durante l’incontro verranno esposti i principi che animano l’associazione, il suo approccio pedagogico e illustrati i progetti futuri come “Asilo nel bosco 3-6 anni” da settembre e “Domeniche nel bosco – Laboratori 3-12 anni” da maggio.