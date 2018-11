Presentazione del metodo “Laboratorio Chitarra” di Mauro Vero

Nasce una nuova collaborazione tra Atene Edizioni di Arma di Taggia, diretta da Angelo Giudici, e il chitarrista Mauro Vero: è in uscita un manuale dal titolo “Laboratorio Chitarra”, frutto dell’esperienza trentennale nel campo della didattica musicale di Mauro Vero.

Il metodo adatto a tutte le età è suddiviso in cinque parti: teoria, melodie ed esercizi, accordi, ritmiche e brani originali. La parte teorica è ricca di informazioni generali nello studio del pentagramma. La parte melodica è dedicata alla prima posizione della chitarra con 12 lezioni composte da esercizi per imparare le note e le melodie (originali dell’autore). Un percorso armonico dedicato agli accordi, con le posizioni più importanti in modo graduale, partendo da accordi a corde vuote fino ad arrivare ad accordi con le quattro dita della mano sinistra.

Vengono affrontati alcuni aspetti ritmici fondamentali legati agli accordi con l’uso di alcune canzoni famose. Un prontuario di accordi che completa questo percorso. In ultimo il “Chitarra Quiz” con una serie di domande legate agli argomenti trattati durante il percorso formativo. L’intento è quello di portare l’allievo alla conoscenza del pentagramma in modo semplice e divertente, con un criterio didattico consolidato dall’autore che porti successivamente all’approfondimento più specifico dello strumento.

La prima presentazione ufficiale si terrà presso Ok Musica venerdì 9 novembre alle ore 17:30 e sarà un incontro con il pubblico. Il maestro Mauro Vero parlerà della sua storia musicale e del metodo e suonerà alcuni brani di propria composizione ripercorrendo le tappe più significative della sua attività e dell’esperienza di vita a stretto legame con la musica.