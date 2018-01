Presentazione del libro “Una famiglia qualunque”

“Una famiglia qualunque”: memorie e vita quotidiana da oggi all’Ottocento. Una famiglia come tante ma con storie particolari e vite al di fuori del comune. Un percorso a ritroso nel tempo alla ricerca delle radici familiari dove i vari ricordi si intersecano continuamente tra passato e presente. Ma anche un viaggio che collega città e regioni lontane, principalmente la Liguria e l’Istria, per giungere in California e in Antartide.

Gli uomini della famiglia Adriani sono sempre stati fuori dell’usuale: dal prozio Giamba, comandante di navi, al nonno autista al servizio di nobili e della famiglia reale, allo zio aviatore – principale protagonista della narrazione – fino ad arrivare al cugino geofisico ricercatore al Polo Sud.

Una storia scritta con cuore e passione ma con tanti spunti di ricerca e riflessione che coinvolge tre secoli dall’Ottocento ad oggi.

Elisabetta Bertolotti è originaria di Genova, psicologa e psicoterapeuta ed ha pubblicato vari libri di psicologia.

Nicoletta Retteghieri, genovese, laureata in lingue straniere, usa lo pseudonimo di Draky per svolgere la sua attività di cantautrice e scrittrice. Appassionata di gastronoma ed enigmista, ha scritto poesie e racconti, in particolare di genere thriller, ha lavorato in radio e in campo musicale ha preso parte a numerosi spettacoli.