Presentazione del libro “Un alpino nella storia. Il Generale Giovanni Battista Piovano”

Dalle steppe della Russia a generale degli Alpini è la storia di Giovanni Battista Piovano di Vicoforte. Ferito durante la ritirata del Don nella Seconda Guerra Mondiale e per anni in prigionia rientra a casa e riprende il lavoro nell’esercizio di famiglia per poi rientrare nei ranghi dell’esercito. La sua vita è suddivisa in cinque periodi: la giovinezza, la leva e la guerra, il ritorno a casa e il lavoro, il rientro nella carriera militare e infine l’impegno nell’associazionismo e nella solidarietà.

Questo libro è stato presentato al quinto Salone del Libro della Montagna a Frabosa Sottana e in alcuni comuni italiani. Parlare degli Alpini, oltre a ricordare le gesta del generale Piovano, sarà un modo per ricordare il loro tributo di solidarietà nella Protezione Civile attuale e nell’impegno nelle diverse spedizioni di pace nel mondo a cui sono chiamati.

L’autore Giorgio Cugnod nasce a Pamparato nel 1946. Laureato in Chimica pura all’Università di Torino, nel servizio militare frequenta il 44° Corpo ACS presso Scuola Difesa Nucleare, Biologia, Chimica in Rieti e viene poi trasferito alla Compagnia Comando e Servizi Reggimentali (CCSR) nella caserma Montegrappa. Congedato, si è iscritto all’ANA di Mondovì.

L’evento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa “Leggiamo un libro insieme” con i patrocini del Comune di Savona e dell’Associazione Nazionale Mogli dei Medici.