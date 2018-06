Presentazione del libro umoristico “Bèllo Segnù – Il breviario” (Delfino Enrile edizioni). Partecipano l’editore Alessio Delfino e lo scrittore Alessandro Marenco.

54 tavole di arte devozionale, dedicate a motivi evangelici ben noti a tutti, rilette con ironia bonaria, popolare, profondamente ligure, mai volgare, forse un po’ disincantata ma irresistibile.

Intuizioni geniali, freddure fulminanti e un pizzico di iconoclastia: ecco gli ingredienti di un modo ironico di rileggere l’arte devozionale, mostrando – quasi come fosse la prima volta – un patrimonio d’arte ben noto nei contenuti narrativi, attraverso la sorprendente traduzione di sguardi e gesti pittorici in espressioni colloquiali comuni e proprie del frasario ligure.

Qui l’ironia non è rivolta alle cose sacre ma ad una certa retorica figurativa e devozionale ed è un’ironia tutta nostra, un po’ cinica, disincantata, a tratti perfino caustica, ma bonaria, popolare, mai volgare né blasfema, indicibile senza lo strascico cantilenante della còccina e intraducibile fuori dalla nostra lingua di casa.

Un’ironia davvero familiare per noi che viviamo in questa striscia di terra chiamata Liguria, stretta tra la montagna e il mare e curva, come un sorriso scettico e un po’ amaro ma irresistibile, come le battute di Bèllo Segnù.