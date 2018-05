Incontro con la scrittrice Daniela Faggion e presentazione del libro “Tutto a posto! Come gestire al meglio i nostri spazi e la nostra vita” (Morellini editore). Partecipa il conduttore radiofonico Rai John Vignola.

Organizzati si nasce o si diventa? Organizzati è meglio e adesso possiamo contare anche sul “professional organizer”, figura sempre più conosciuta e diffusa anche in Italia. In attesa di incontrare quello giusto per ognuno di noi il libro “Tutto a posto!” ci svela il fascino di questa pratica, accompagnata da consigli pratici e suggerimenti ad hoc per ogni situazione e ogni ambiente.

Dov’è finito il progetto da consegnare fra un’ora? Come sistemo l’armadio che sta per esplodere? Quando trovo un’ora libera per la palestra? Liberiamoci dal timore di essere divorati da impegni, oggetti e dubbi amletici, senza diventare maniaci dell’ordine ma trovando semplicemente il tempo e lo spazio per quello che ci piace e vivere serenamente quello che dobbiamo fare.