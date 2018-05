Presentazione del libro “Sloweb” – L’uso responsabile della rete

Nella sala al terzo piano di Palazzo Oddo verrà presentato il libro “Sloweb” edito da Golem e a cura di Pietro Jarre e Federico Bottino, in cui gli autori mettono in evidenza come la rete abbia perso la sua connotazione originaria di luogo di relazione e si sia trasformata in un luogo di mercato, un “bosco pieno di borseggiatori e impostori”.

Il testo, dallo stile leggero ma con un piglio determinato, raccoglie sette interventi di specialisti di comunicazione, informatica, dipendenza dalle droghe, privacy e diritti digitali, un glossario e tre appendici sul tema dei comportamenti personali circa l’uso della rete.

I due curatori fanno parte di “Sloweb”, un’associazione no profit fondata per promuovere l’uso responsabile degli strumenti informatici, del web e delle applicazioni software attraverso attività di informazione, educazione e lotta agli usi impropri da parte di organizzazioni di ogni natura.

