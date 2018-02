Presentazione del libro “Savona e la sua scena” di Matteo Paoletti

Presentazione del libro inedito di ricerca di Matteo Paoletti sulla storia del civico Teatro Chiabrera. L’iniziativa si svolgerà nella Sala Mostre del Palazzo della Provincia di Savona nell’ambito della mostra di fotografie e quadri dedicati all’ex direttore del “Chiabrera” Renzo Aiolfi.

Matteo Paoletti

Dottore di ricerca in Storia del Teatro, collabora con l’Università di Genova. Si occupa di impresariato, teatro lirico e regia tra ‘800 e ‘900. Ha pubblicato diversi saggi su Giorgio Strehler, la monografia “Mascagni” (Mocchi Sonzogno), “La Società Teatrale Internazionale (1908-1931) e i suoi protagonisti” (Bologna, Alma Mater Studiorum, 2015) e ha curato il volume “Teatro della Tosse. Quarant’anni di…” (Genova, Sagep, 2015). Nel 2012 è stato premiato da Sipario come miglior critico d’opera italiano under 35.