Al RockCafè in via Mistrangelo Alfonso “Alfa” Amodio presenta il libro “Radiomania” di Enrico Zarin, un racconto giallo che parte dalla nascita delle prime radio libere della provincia, accompagnato dalla colonna sonora dei dischi dell’epoca in un viaggio senza respiro, per arrivare ai giorni nostri in un crescendo di storie d’amore e di personaggi.