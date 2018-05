Presso la Biblioteca “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal si terrà la presentazione del libro “Proteggimi Ovunque” di Alessandro Gimelli e Luca Berto, realizzato con il contributo e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e della Pro Loco Loano. I proventi della vendita del volume saranno utilizzati per l’acquisto di materiali, attrezzature o strumentazioni da donare al reparto di Unità Spinale delL’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

“Proteggimi Ovunque” racconta con immagini e parole la storia delle edicole votive dedicate al culto della Vergine Maria (o Madonna Pellegrina) presenti sul territorio di Loano. Le nicchie custodiscono le riproduzioni della statua della Madonna Pellegrina che nell’Anno Mariano del 1954 fu oggetto di grandi e importanti celebrazioni.

Le immagini sacre furono realizzate per volontà dell’allora parroco di Loano per permettere alle famiglie di ogni quartiere di ospitare a casa propria una riproduzione della vera statua sacra. Al termine del pellegrinaggio della Madonna nelle case della città, per mantenere viva la devozione e il ricordo dell’evento gli abitanti decisero di finanziare di tasca propria la costruzione di più di una dozzina nicchie e di alloggiarvi tali riproduzioni, affinché fossero a disposizione di tutta la popolazione anche negli anni a venire.

“Le nicchie sono ancora oggi visibili ma la loro storia è sconosciuta alla stragrande maggioranza della popolazione loanese, specialmente quella di più giovane età – spiegano Gimelli e Berto – Raccontare le origini delle immagini sacre e delle nicchie, le ragioni che sessant’anni fa spinsero la popolazione a realizzare a proprie spese questi manufatti costituisce un’importante operazione di recupero storico culturale di uno dei momenti meno conosciuti della storia devozionale locale”.

“Le nicchie sono posizionate in diversi punti del territorio cittadino sia in centro che in periferia. Volendo creare un ipotetico percorso che arrivi a toccare ciascuna di queste nicchie si costituirà un vero e proprio itinerario che permetterà di attraversare e visitare le zone di maggiore interesse della città”, continuano Gimelli e Berto.

Le fotografie di Alessandro Gimelli raccontano l’aspetto attuale delle nicchie e la loro collocazione all’interno dell’architettura loanese. I testi di Luca Berto, invece, forniscono utili informazioni sulla storia e le attrattive della città a chi, turista o residente, decidesse di seguire il “Cammino della Madonna” a Loano.

“Questo libro contribuisce a mettere nella giusta luce le immagini sacre che da oltre mezzo secolo vegliano su Loano, sui suoi abitanti e sui suoi ospiti – afferma il sindaco Luigi Pignocca – Scorrendone le pagine i lettori non solo potranno vedere da vicino e da una prospettiva inedita le ‘Madonne Pellegrine’ presenti sul territorio loanese ma scopriranno anche alcuni dei tesori storici, architettonici e culturali della città”.

“Alessandro Gimelli e Luca Berto hanno realizzato una piccola e intrigante guida turistica in grado di stuzzicare tanto il loanese quanto il turista, invitandoli a passeggiare nel nostro centro storico e nell’entroterra e a guardarsi attorno con curiosità e attenzione – aggiunge l’assessore Remo Zaccaria – Ringraziamo gli autori e Pro Loco per aver realizzato questo volume, che andrà ad occupare un posto speciale nel già corposo patrimonio librario della nostra città e contribuirà concretamente ad aiutare una realtà importante come l’Unità Spinale del Santa Corona”.