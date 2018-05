Incontro con lo scrittore e blogger Fabio Balocco e presentazione del libro “Loro e noi. Storie di umani e altri animali” (Neos Edizioni). Introduce Lucrezia Novaro, presidente dell’ENPA Ente Nazionale Protezione Animali di Savona.

Secondo recenti stime in Italia ci sono più di 60 milioni di animali da affezione, cioè più animali che “padroni”. Così pure è sempre più florido il mercato del pet e sempre più numerose sono le associazioni a difesa dei diritti degli animali. Questo a testimonianza di una sensibilità sicuramente diffusa e in aumento verso quella che possiamo definire “la alterità”. Ma gli animali non sono solo quelli da compagnia o comunque da appartamento e si può, anzi si deve amare anche gli altri, da quelli selvaggi a quelli impropriamente definiti “da reddito”.

Quest’opera ne è la testimonianza. La testimonianza di passioni anche totalizzanti verso le altre specie animali, dalle mucche alle vipere, dalle formiche alle farfalle, dai gufi ai ricci. Un viaggio nel diverso da noi per prendere coscienza che l’uomo è un animale e come tale deve amare e rispettare gli altri animali come lui, in un legame profondo di comprensione e non in un rapporto di dominanza, quando non di sfruttamento e crudeltà.