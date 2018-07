Presso il giardino dell’Asilo Nido “Caterina Parodi” in via Roma 22 si terrà la presentazione del libro “Le nemiche” (Piemme), organizzata dalla Biblioteca Civica e dall’Assessorato comunale alla Cultura in collaborazione con la Libreria Mondadori di Loano e la Fondazione “Caterina Parodi”.

Interviene Graziella Frasca Gallo.

Carla Maria Russo è nata a Campobasso, dove ha vissuto solo quindici giorni, peregrinando poi in varie città d’Italia. Dall’età di tredici anni vive a Milano, dove ha compiuto gli studi prima al Liceo Classico “Alessandro Manzoni”, poi presso l’Università degli Studi, dove si è laureata in Lettere Moderne. Ha insegnato Italiano e Latino nel triennio del liceo classico fino a quando ha deciso di passare dall’insegnamento alla ricerca storica, una delle sue grandi passioni.

Il prezzo della sopravvivenza coincideva con la rinuncia definitiva al sogno di amare ed essere riamata. Questa la vendetta di Isabella d’Este. Questo l’amaro destino cui Lucrezia Borgia non sarebbe mai sfuggita.

In caso di maltempo l’evento si terrà nella sala consiliare del Municipio in piazza Nuova Italia 1