Presso la biblioteca del centro esposizioni MuDA si tiene la presentazione del libro “Le filastrocche della nonna – Per imparare l’ortografia”, scritte da Elda Scotto e illustrate da Lidia Bene, promossa da Centro Artistico Bludiprussia e Associazione La Fornace con il patrocinio del Comune di Albissola Marina e del MuDa.

Albissola Marina patria di poeti, scrittori, artisti. Tra i numerosi personaggi che si incontrano molti di loro, dopo una lunga vita di lavoro, ne hanno fatto la loro residenza. Tra questi, andando contro corrente, una donna. Negli ultimi trent’anni si è messa in luce per il suo impegno nella cultura, oggi è protagonista con le sue “novelle”.

Elda Scotto, classe 1931, nata a Trieste, a 87 anni ha tra le sue passioni proprio la scrittura, la poesia e l’arte. È socia fondatrice nel 1991 del Centro Artistico e Culturale Bludiprussia e nel 1993 del Centro Amici della Ceramica di Albissola Marina. È presidente a Savona di un’associazione sportiva dilettantistica e socia dell’Associazione La Fornace, dove segue corsi di dialetto e dizione.

Ha insegnato per trentadue anni in provincia di Milano ai bambini delle scuole elementari: è così che per gioco e per diletto ha ridotto in allegre filastrocche le più elementari regole ortografiche e oggi le propone con i “Quaderni dell’arcobaleno”, (edizioni Bludiprussia, coordinamento editoriale di Paola Grappiolo), in un prezioso e utile manuale rivolto ai bambini dai 7 ai 10 anni. Vive ad Albissola Marina e scrive poesie e racconti frizzanti come l’aria marina. Le filastrocche sono state illustrate dall’artista albissolese Lidia Bene. Un coniglietto, personaggio nato dalla sua mano esperta e adatto ai bambini, anima le filastrocche rendendole ricche di contenuti simbolici.

Lidia Bene è laureata in Pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e alla Scuola di Illustrazione e Fumetto di Milano. Ha lavorato per varie riviste e inserti di giornali come Il Giorno Ragazzi.