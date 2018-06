Presentazione del libro “Lara Lalli” di Laura Liliana Allori

Presso la Sala Fratelli Stellati sarà presentato il libro “Lara Lalli” di Laura Liliana Allori in occasione del vernissage della mostra “Appunti… ”, curata da Luigi Cerruti e visitabile dal 30 giugno al 6 luglio con orario 16:30 – 18 e 21 – 22:30.

Il libro è diviso in quattro parti, un tempo concepite come quattro volumi differenti. Lara Lalli è un commissario di polizia di Genova molto speciale, parla con le vittime dei suoi casi ma non riesce a trovare una risposta se non usando il suo grande intuito e l’intelligenza della sua strampalata ma efficiente squadra. Le vittime sono tutte legate in qualche modo a lei e presto scoprirà di essere lei la maggiore indiziata di questi omicidi. Saranno i fantasmi a darle il suggerimento per comprendere la sua strada e spariranno nel momento in cui avrà creduto di trovarla arrestando il responsabile.

Tuttavia la sua vita privata non sarà più la stessa: in attesa del suo grande amore vive con una ucraina vedova di un poliziotto e cresce la figlia Benedetta assieme al figlioletto dell’amica, Iliya. Improvvisamente scopre che l’amore della sua vita potrebbe essere il più improbabile degli uomini e questo la fa tornare fragile.

Nell’ultima parte, “Vendette a freddo”, sono passati dieci anni e sia Lara che la figlia sono cresciute e apparentemente la vita scorre tranquillamente fino a quattro omicidi che riapriranno vecchie ferite in un crossover con altri tre libri della stessa autrice.