Scienza & Vita invita alla presentazione del libro, scritto a quattro mani, dal giurista Giancarlo Cerrelli e dallo storico Marco Invernizzi dal titolo “La famiglia in Italia dal divorzio al gender” nella Sala “San Pietro” del Convento dei Padri Carmelitani Scalzi in via Untoria 6.

Marco Invernizzi è reggente nazionale di Alleanza Cattolica e noto per la rubrica settimanale di Radio Maria “La voce del Magistero”.