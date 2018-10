Presentazione del libro “In viaggio con la strega”

Giovedì 5 ottobre alle ore 17 al MuDA di Albissola Marina viene presentato il libro “In viaggio con la strega” di Silvia Bertorello ed Enzo Macca, il racconto di un viaggio datato 1680 dalla Provenza a Piana Crixia, arricchito da una serie di ricette. Si tratta della prima di due pubblicazioni realizzate nel “Progetto Streghe”, l’altra, “Terra di streghe”, sarà lanciata a metà novembre.

È il racconto lieve, tutto in positivo, del viaggio di due fratelli, Ludovica e Francesco, alla ricerca delle proprie radici. Attraverso un sogno sono “pilotati” da nonna Merana, strega, e ripercorrono il cammino che lei aveva fatto anni prima, quando era partita da Piana Crixia, ai confini tra la Liguria e il Piemonte, per cercare fortuna in Provenza, dove si era poi stabilita.

In ogni tappa i due fratelli e Lantosca, la fanciulla che si era unita a loro, trovano le discendenti delle amiche della nonna, anche loro streghe. Dovunque per i tre c’è un’accoglienza speciale: le padrone di casa li istruiscono su come comportarsi per giovare al prossimo, inserendo nei racconti perle di saggezza, ma vengono preparati per loro anche ottimi pranzi. A Ludovica, Francesco e Lantosca vengono rivelate le ricette dei singoli piatti, offrendo così a loro una quanto mai apprezzabile conoscenza gastronomica.

“In viaggio con la strega” diventa così l’occasione per segnalare, con tanto di ricette, diversi piatti della tradizione ligure in cui sono elementi caratteristici le erbe per insaporirli e la cottura nelle pignatte di Albisola in terracotta. Roba da streghe, in un gioco a incastri, che abbina cibo e lettura e che, dopo la presentazione, lascerà “In viaggio con la streghe” a disposizione dei ristoratori che vorranno promuoverlo.

“Progetto Streghe” ha visto coinvolti, con il patrocinio dei Comuni di Albisola Superiore, Albissola Marina e Piana Crixia, i partecipanti ai corsi Unitre e l’Istituto Comprensivo delle Albisole. Il coordinamento dell’iniziativa è dell’Associazione “La Fornace”.

Il secondo libro, che sarà presentato sempre al MuDA di Albissola Marina sabato 17 novembre, si intitola “Terra di streghe” e in quasi 180 pagine racconta storie, leggende e misteri legati soprattutto al territorio albisolese.