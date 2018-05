Presentazione del libro “Il quadrato del Sator”

Ferruccio Masci alias Gershom Freeman presenta “Il quadrato del Sator” (Dreambook). Introduce Francesca Bruzzo.

Alle morbide penombre lacustri del Lago Maggiore l’ispettrice di polizia Giorgia Clerici ottiene una promozione professionale e un trasferimento a Milano come membro di una particolarissima squadra investigativa denominata “Speciale”. Professionalità, intuito e un ingrediente misterioso guidano il viaggio di Giorgia lungo intricati percorsi in precario equilibrio tra indagini poliziesche, inquietanti misteri storici, disorientanti itinerari sapienziali, intrecciati alla stimolante novità di trovarsi catapultata nel cuore della metropoli più europea d’Italia.

Giorgia indaga sul rapimento di un bambino, figlio di una delle famiglie più ricche della provincia milanese, sulla giovane sorella del piccolo, insolita adolescente amante di magia ed esoterismi insieme all’inquietante figura del suo quasi partner genialoide, e sulla madre, anch’ella non esattamente come vuole apparire. L’esito annunciato e contemporaneamente inatteso arriva al precipitare degli eventi che non risolvono ogni dubbio ma raggiungono l’inevitabile necessario epilogo, come la vita, che arriva alla conclusione senza essersi del tutto rivelata, con il desiderio e la speranza che non sia davvero finita.

Sono uno scrittore che preferisce l’anonimato. Se l’opera regala qualcosa a qualcuno, bello è ta cere il nome del donatore, affinché il dono abbia valore per se stesso e non per chi lo ha donato. Se nulla lascia di sé, utile è dimenticare il nome dell’autore, inutile come la sua opera.

Gershom è un nome di origine ebraica e significa “io sono solo in una terra straniera”, Freeman invece è uno pseudonimo che ben rappresenta la sua essenza di “uomo libero” da condizionamenti ideologici, politici, religiosi, sempre aperto ad accettare negli altri ogni variabile comportamentale ed etica come forma di rispetto e opportunità di arricchimento del proprio sapere. Gershom Freeman non vuole correre il rischio di divenire un personaggio pubblico: ama troppo la sua libertà per farsi prigioniero del successo.