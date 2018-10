Sabato 13 ottobre alle ore 17 presso la Sala Polifunzionale “Grasso Ghigliazza” del Comando di Polizia Municipale (ex Tribunale) in via Bologna si terrà la presentazione del libro “I misteri del Boia di Albenga” di Ferruccio Iebole e Pino Fragalà con fotografie e rivelazioni inedite. Presenta Daniele La Corte.

Dopo anni di indagini sui peggiori delitti e torture compiute dal Boia d’Albenga, si contano ben cinquantanove persone uccise alla foce del Centa, altri ancora nell’Ingaunia durante l’occupazione tedesca. Queste nuove pagine sono oggi in grado di svelare il nome di un ignoto e proporre una ipotesi plausibile sul secondo sconosciuto riesumato dal fiume nel giugno 1945. Il libro elenca i nomi degli arrestati sottoposti agli orrori e racconta le loro vicende con dovizia di particolari inediti.

Sono pubblicati nuovi episodi sulle atrocità avvenute nella Feldgendarmerie, con complessive 575 fotografie, sia dei protagonisti negativi nelle vicissitudini albenganesi che di partigiani e di distaccamenti ribelli. Una galleria di immagini delle vittime e documenti partigiani mai prima pubblicati, completano e impreziosiscono l’interessante opera. Sono citati circa 800 nomi di personaggi nelle 226 pagine del libro, composto da quattro capitoli. Revisione del testo a cura di Emanuela Miniati.