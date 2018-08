Presentazione del libro “I finalini e la guerra di corsa durante la dominazione spagnola”

Venerdì 31 agosto alle ore 18 presso il Museo “Casa del Console” di Calice Ligure si terrà la presentazione del libro “Contra infieles y enemigos de Su Majestad: i finalini e la guerra di corsa durante la dominazione spagnola” scritto dalla calicese Tamara Decia.

Il libro racconta il Marchesato del Finale – antico feudo imperiale “inviscerato” nel dominio territoriale della Repubblica di Genova – in una veste inedita: la sua trasformazione in porto corsaro durante il XVII secolo. Inizialmente sono gli esperti siciliani, napoletani e maiorchini, che utilizzano Finale come base di partenza per le loro scorrerie, e in un secondo momento arditi operatori marittimi locali organizzano un’attività predatoria sistematica di cui fanno le spese i tradizionali nemici francesi ma anche svariate marinerie neutrali che frequentano il mar Ligure per ragioni commerciali.

In particolare, i corsari «finalini» (come vengono definiti nella documentazione d’archivio) scatenano le rimostranze della Repubblica di Genova, nelle cui acque territoriali sono compiute le prede descritte nel volume, e che pertanto deve difendere non solo mercanti e patroni di barca “nazionali” interessati a portare avanti i propri traffici ma in fin dei conti la sua stessa giurisdizione. In particolare attraverso le carte del tribunale delle prede marittime del Finale, vera ossatura della ricerca condotta dall’autrice, emergono tutti i conflitti e le tensioni che la guerra di corsa produce, e al tempo stesso il riflesso nitido delle pratiche marittime e della cultura marinara del tempo.

Il libro nasce dalla tesi di laurea in Scienze storiche, archivistiche e librarie discussa nel marzo 2016 presso l’Università di Genova. Tamara Decia è attualmente iscritta alla scuola di dottorato «Studio e valorizzazione del patrimonio storico, artistico-architettonico e ambientale» della medesima Università (XXXII ciclo), con un progetto sulla guerra di corsa spagnola negli anni della guerra di successione a Carlo II (1702-1713) (tutor di tesi: Paolo Calcagno). L’autrice collabora alle attività del Laboratorio di storia marittima e navale, per il quale ha già scritto diversi articoli, e con associazioni culturali del territorio finalese, di cui è originaria.

La monografia, che apre la collana “Studi Storici Marittimi” (New Digital Frontiers) è diretta dai proff. Paolo Calcagno e Luca Lo Basso, è stata pubblicata grazie al contributo dei Comuni di Calice Ligure e di Finale Ligure. Attualmente si trova in vendita nelle edicole di Calice Ligure, Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano ma può essere richiesto in tutte le rivendite del savonese.