Presentazione del libro “Grand’Italia”

Il professor Giorgio Durante in dialogo con l’autore presenterà, in anteprima nel Ponente ligure, il libro di Pier Franco Quaglieni “Grand’Italia”, edito da Golem. Introdurrà Vittoria Barroero, presidente del DLF di Albenga.

Il libro prosegue il percorso iniziato con “Figure dell’Italia civile”, di cui è uscita nel 2018 una seconda edizione. Quaglieni, storico, saggista, docente e giornalista, ha scritto, tra gli altri, i ritratti del filosofo Benedetto Croce, del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, degli intellettuali e politici Antonio Gramsci e Piero Gobetti, del re Umberto II di Savoia, degli scrittori e giornalisti Giovannino Guareschi, Leonardo Sciascia, Oriana Fallaci, Umberto Eco, Giovanni Arpino, del presidente della FIAT Umberto Agnelli, dei magistrati Bruno Caccia e Lucio Toth, dei giuristi Giovanni Conso e Stefano Rodotà, del politologo Giovanni Sartori, del partigiano Enrico Martini Mauri, della scienziata Rita Levi Montalcini, dell’attore Giorgio Albertazzi. Un inedito di Mario Soldati chiude il volume.

Come scrive l’autore nell’introduzione si tratta di un volume polifonico e post-ideologico che ricorda grandi figure del ‘900 italiano, a prescindere dagli schieramenti. “Una grand’Italia da opporre idealmente all’Italietta di oggi, a cui si deve guardare per dare speranza al nostro futuro. Una Grand’Italia in cui la differenza di idee viene vista come una ricchezza intellettuale importante”.