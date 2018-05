Presentazione del libro fotografico “Racconti Jazz” di Pino Ninfa

Presentazione del libro fotografico di Pino Ninfa “Racconti Jazz – Incontri fotografici in 7/8”. Durante la serata, organizzata dall’Associazione Le Rapalline in Jazz in collaborazione con il Comune di Albenga, sarà presente l’autore, del quale verranno proiettate le fotografie. Interverranno Umberto Germinale e Marco Riolfo.

In questo sorta di diario personale di Pino Ninfa, fotografo Jazz e viaggiatore instancabile e curioso, rivivono, incontro dopo incontro, le emozioni che hanno creato in noi la leggenda del jazz e che da sempre seducono scrittori e fotografi desiderosi di ricreare, ognuno con i propri mezzi, l’incanto e la magia della musica e dei volti indimenticabili che la suonano.

Da Sonny Rollins a Michel Petrucciani, da Caetano Veloso a Giorgio Gaslini, da Enrico Pieranunzi a Paolo Fresu, i racconti intimi e appassionati del fotografo ci aiutano a comprendere l’energia che può sprigionarsi nell’incontro tra musica Jazz e fotografia.

Pino Ninfa opera nell’ambito della fotografia di spettacolo e di reportage. Da tempo si occupa del recupero e della salvaguardia dell’ambiente. È stato il fotografo ufficiale del Blue Note di Milano. È presidente dell’Associazione P.I.M. Poesia Immagine Musica, che organizza e diffonde mostre e seminari di fotografia musicali. Con i musicisti Paolo Fresu, Franco D’Andrea, Stefano Bollani, Enrico Pieranunzi, Danilo Rea e altri porta avanti progetti sull’incontro tra musica e fotografia. Ha esposto in diversi musei italiani e all’estero.