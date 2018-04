Presentazione del libro fotografico “Apuane” di Maurizio Papucci

Presentazione del libro fotografico “Apuane”, seconda opera del fotogiornalista Maurizio Papucci con prefazione di Alessandro Gogna, magnifica raccolta di immagini in bianco e nero dell’intera catena delle Alpi Apuane. Un atto di coraggio selettivo, dell’autore e dell’editore, con l’esclusione del colore.

Il fotografo non vuole copiare i naturali e più o meno intensi colori della natura montana, vuole invece, con un colpo di scure deciso, recidere il legame ottico che tutti accomuna e appiattisce per affermare la sua interpretazione, rendere pubblica e visibile la sua visione, rendere partecipe il pubblico del suo personale colloquio con la montagna, quel dialogo che così spesso è difficile da intavolare. Per parlare con la montagna spesso non basta neppure la chiave dell’umiltà e a volte una comprovata bravura tecnica può essere perfino d’ostacolo.

Coraggio selettivo è l’assenza delle pareti. Altri fotografi, magari più spiccatamente alpinisti, avrebbero scelto le pareti famose delle Apuane come soggetti, avrebbero indugiato sulla grandiosità verticale, sul potere fascinoso che un qualunque appicco esercita su un essere umano che ne è al piede. Guardandone le pareti noi dividiamo in due la montagna, in qualche modo ne sottovalutiamo l’interezza. Nelle immagini di Papucci troviamo creste, panorami in ogni stagione, perfino qualche veduta aerea: sembra quasi che l’obiettivo cercasse di comprendere in toto quella o quelle montagne, indipendentemente dal versante geografico della ripresa.

Il corpo umano, come le montagne, può essere fotografato dal davanti, dal dietro e dai lati. Però sono solo le montagne ad avere più volti, un’infinità di volti. E qui lo sforzo dell’autore è quello di cogliere i più volti di una montagna, se non tutti. Prendere una foto per lui è prendere la montagna stessa.