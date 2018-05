Presentazione del libro “Contadini senza terra”

Nella Sala Conferenze “Don Antonio Balletto” della Biblioteca Civica “Simonetta Comanedi” Gerry Delfino, titolare del Giardino Letterario Delfino, presenterà il libro di Fulvio Belmonte “Contadini senza terra. Storia minima di una famiglia della Valle Impero”.

Un paese dell’entroterra nella Liguria di Ponente. Un nonno, un figlio, un nipote: tre generazioni le cui vicende, comuni e simili a quelle di molti altri, negli alti e bassi dell’esistenza quotidiana, incrociano, seppure di sbieco, la storia del Novecento. Dall’emigrazione stagionale verso i vigneti della Provenza nei primi anni del secolo scorso alla crisi economica degli Anni Trenta. Dalle privazioni e dall’oppressione burocratica del periodo fascista e bellico all’avvento del miracolo economico, che cambia anche la vita dei contadini e consente loro di intravvedere un futuro migliore per i figli, con il timore, però, di vederli partire per sempre. È la storia di un’Italia contadina e laboriosa, umile ma non servile, resistente ad ogni fatica e alle molte vessazioni, silenziosa di fronte ad esse ma non così cieca da non vederne l’ingiustizia e non coltivare la pur illusoria speranza di liberarsene.

(dalla prefazione di Vittorio Coletti)