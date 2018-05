Presentazione del libro “Agguato sull’Aventino” di Alessandro Benin organizzata da Unitre Loano con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Loano. Dialoga con l’autore la presidente di Unitre Loano Umberta Bolognesi.

Attraverso la vita del senatore di Roma Lucio Fabio Cilone e di suo figlio Gaio lo scrittore narra di un periodo storico mai raccontato prima dalla letteratura italiana, quello che va dalla fine del II all’inizio del III secolo dopo Cristo. Grazie alla ricerca di fonti scritte da personaggi vissuti durante questo periodo, tra cui quelle del noto storico Cassio Dione, l’autore racconta di guerre, di intrighi politici, dell’uccisione di quattro imperatori e dei rapporti personali tra i protagonisti dell’epoca.

L’unicità dell’opera è dovuta al fatto che i libri di Dione non sono mai stati tradotti in lingua italiana ma in inglese da una università di Chicago. Grazie alla buona conoscenza della lingua da parte dell’autore è stato possibile avere note dirette sul libro.

Alessandro Benin è originario di Milano ma da quando è nato lui e la sua famiglia frequentano Loano e Ceriale. Ha lasciato l’Italia alcuni anni fa per vivere prima in Canada e poi in Svizzera, dove lavora nello sport professionistico, ma trova sempre il tempo per visitare la sua amata Liguria, dove trascorre le vacanze. Nel tempo libero coltiva una grande passione per la storia dell’Impero Romano, sfociata nella scrittura del romanzo storico “Agguato sull’Aventino”. La composizione del volume ha richiesto oltre cinque anni di ricerche e numerosi viaggi nei luoghi in cui questo libro è ambientato. Inoltre fa parte di un gruppo storico di rievocazione, la Legione VIII Augusta, in cui occupa il ruolo sia di patrizio romano sia di legionario.