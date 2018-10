Presentazione del laboratorio teatrale “Scatenati – Tanto non sei capace”

Lunedì 5 novembre alle ore 18:30 presso il centro giovani YEPP di piazza Corridoni si terrà la presentazione del laboratorio teatrale rivolto ai giovani dai 14 ai 28 anni, che durerà da novembre a maggio e prevede la messa in scena di un saggio aperto alla cittadinanza. Forte dell’esperienza dello scorso anno il laboratorio si propone di offrire ai giovani uno spazio libero da giudizi in cui potersi esprimere e mettersi alla prova. Da qui il titolo provocatorio di quest’anno “Scatenati – Tanto non sei capace”.

“Nessuno nasce capace (per fortuna) e non è questo lo spirito dell’esperienza del laboratorio. Mettersi alla prova, testare i propri limiti per poterli superare, darsi una possibilità in più e creare relazioni nuove: questo e molto altro può succedere frequentando il laboratorio”, spiegano gli organizzatori.

In bilico tra una provocazione e una sfida con se stessi l’iniziativa vuole essere un’occasione per liberarsi da situazioni che non ci stimolano o giudizi che ci bloccano; grazie allo spazio di libertà che il teatro può favorire e creare.

Kronoteatro non è nuova all’attività di formazione sul territorio di Albenga: l’associazione culturale organizza la Kronostagione ed è l’ideatore del festival multidisciplinare Terreni Creativi. Negli anni ha organizzato e diretto diversi laboratori e stage di formazione teatrale volti alla creazione di figure professionali in campo teatrale e organizzazione eventi oltre che dirigere il laboratorio teatrale del Liceo “Giordano Bruno” di Albenga. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono stati ospiti di diversi e importanti rassegne, stagioni e festival di teatro nazionali.

Grazie al patrocinio del Comune di Albenga, della Fondazione Agostino De Mari e della Compagnia di San Paolo sarà possibile partecipare al laboratorio e a tutte le altre attività promosse da Yepp Albenga effettuando il tesseramento annuale al costo di 8 €.