Presentazione del giallo esoterico “Il quadrato del sator”

Proseguono gli appuntamenti del Bibliotè pomeridiano: giovedì 18 gennaio sarà presentato il giallo esoterico dal titolo “Il quadrato del sator: ma il cambiar natura è impresa assai dura”, il cui autore pubblica sotto lo pseudonimo di Gershom Freeman. Saranno presentei il curatore del romanzo e il professor Ferruccio Masci, che ne firma la prefazione.

L’ispettrice di polizia Giorgia Clerici, una volta ottenuta una promozione professionale, si trova a lavorare a Milano come membro di una squadra investigativa, affrontando inquietanti misteri storici che si intrecciano con gli altrettanto inquietanti misteri individuali che si celano dietro al rapimento di un bambino, figlio di una ricca famiglia della provincia milanese.

L’esito annunciato e contemporaneamente inatteso arriva al precipitare degli eventi che non risolvono ogni dubbio ma raggiungono l’inevitabile necessario epilogo, come la vita, che arriva alla conclusione senza essersi del tutto rivelata, con il desiderio e la speranza che non sia davvero finita.