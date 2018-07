Presentazione de “La vita fino a te” di Matteo Bussola

Presso il locale A me cà di via Stella si terrà la presentazione de “La vita fino a te”, il nuovo libro di Matteo Bussola, edito da Einaudi. L’incontro è organizzato dal Mondadori Bookstore e gode del patrocinio dell’Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Loano. Dialogherà con l’autore Manuel Enrico. Al termine della presentazione sarà offerto un piccolo rinfresco.

Se guardiamo attraverso una finestra aperta passando con la macchina o con il treno ci immaginiamo una vita lì dentro, un tempo tutto suo. Matteo Bussola fa proprio questo: interpreta i pensieri di ognuno di noi e ce li fa trovare sulla pagina bianca con estrema delicatezza e semplicità della parola. Dopo il successo di “Notti in bianco, baci a colazione” lo scrittore e disegnatore veronese ci riporta alla sua esistenza familiare, alla moglie Paola e alle loro tre bambine, raccontandoci quel che è successo prima e cosa l’ha condotto fino a lì, a quel bivio dove la strada prende una decisione ben precisa e nel suo caso è stata una gran bella decisione.

Matteo Bussola è lo scrittore delle piccole cose, di quei dettagli solo apparentemente scontati che caratterizzano le nostre giornate. E allora lo ritroviamo ad osservare fuori, assorto nella campagna dove vive o a raccontarci la sua vita sentimentale precedente, quella che l’ha condotto fino a Paola.

La narrazione non è mai scontata, mai appesantita, sempre leggera, ma profonda, attenta a non dare mai per scontata la vita dello scrittore e l’attenzione stessa del lettore. Con “La vita fino a te” Matteo Bussola si riconferma un grande scrittore dei sentimenti, delle relazioni intense, forti, importanti come sono quelle che caratterizzano la nostra strada ogni giorno.