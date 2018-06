Premio Quiliano Cinema 2018

Nuova edizione del Premio Quiliano Cinema che avrà luogo nel suggestivo Parco Storico Archeologico San Pietro in Carpignano e nell’accogliente Teatro Nuovo di Valleggia.

Saranno presenti i critici cinematografici del programma radiofonico di Rai Radio 3 “Hollywood Party”, Nicola Nocella, pluripremiato giovane attore vincitore del premio speciale Ciak d’Oro, e Luc Merenda, intramontabile attore francese ricordato soprattutto nei film di genere “poliziotteschi” degli anni ’70.

Sabato 23 giugno

ore 17 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Apertura evento PQC_18 con presentazione della manifestazione

ore 18 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Presentazione del libro “Il cinema secondo Steve” di Stefano Della Casa e Chiacchierata con Steve Della Casa e il team di “Hollywood Party”

ore 19:30 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Apericinema con gli artisti a cura della Pro Loco

ore 21 (Teatro Nuovo di Valleggia) Presentazione del libro “La mia vita a briglie sciolte” con l’autore Luc Merenda, a cura del team di “Hollywood Party”. A seguire Premio alla Carriera all’attore Luc Merenda

ore 22 (Teatro Nuovo di Valleggia) Proiezione del film “Il poliziotto è marcio” di F. Di Leo con protagonista l’attore Luc Merenda

Domenica 24 giugno

ore 10:30 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Proiezione del film documentario “Voi siete qui” di F. Matera, sceneggiatura di A. Crespi e A. Boschi. A seguire chiacchierata con A. Boschi e gli altri conduttori di “Hollywood Party”

ore 17 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Masterclass “La grande stagione degli anni ’70 e il cinema di genere”, analisi ad ampio respiro a cura del team di “Hollywood Party”

ore 19 (Casa Gialla / Chiesa S. Pietro in Carpignano) Apericinema con gli artisti a cura della Pro Loco Quiliano

ore 20:30 (Teatro Nuovo di Valleggia) Chiacchierata con Nicola Nocella, condotta dal team di “Hollywood Party”, e premiazione dell’attore

ore 22 (Teatro Nuovo di Valleggia) Proiezione del film “Easy – Un viaggio facile facile” di A. Magnani con protagonista N. Nocella