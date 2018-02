“Pomeriggi Musicali 2018” Concerto del Duo Syrinx

Secondo appuntamento della rassegna “Pomeriggi Musicali 2018” – organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure con il sostegno dell’Assessorato alla cultura di Finale Ligure – domenica 11 febbraio alle ore 17,00 presso l’Auditorium di Santa Caterina a Finalborgo. Sarà la volta del Duo Syrinx, composto da Michele Menardi Noguera ai flauti e Luca Sciri al clarinetto, una formazione nata nel 2006 con l’intento di esplorare a fondo la letteratura musicale per due strumenti dalle personalità in un certo modo complementari. Flauto traverso e clarinetto dialogano, si contrappongono, si uniscono nel fare musica, creando di volta in volta atmosfere diverse e nuove suggestioni. In dieci anni il Duo Syrinx ha tenuto molti concerti con crescente e successo e alcuni compositori, come Pino Briasco, Marco Lombardi e Roberto Cittadini, gli hanno dedicato loro composizioni. Ulteriore motivo di interesse del concerto è rappresentato dalla partecipazione di Francesco Tedesco ai dischi armonici. Si tratta di uno strumento nuovo dalle radici antiche, in inglese è chiamato handpan, costituito da dischi metallici che, percossi a mani nude, generano note diverse a seconda del punto in cui sono colpiti. I dischi armonici utilizzati durante il concerto sono due: quello in re minore e quello in Fa Maggiore accordato a 432 Hertz, accordatura che genera una sonorità più morbida e rasserenante, quasi psichedelica. In alcuni brani il timbro dei flauti, quello del clarinetto e quello, assai suggestivo, dei dischi armonici si uniscono creando un mix particolare e un’esperienza sonora insolita. Le musiche in programma sono di J. S. Bach, H. Villa-Lobos, D.D. Sostakovic, R. Muczynski, P. Briasco, D. Gillespie, P. Simon & A. Garfunkel, e degli stessi Menardi Noguera e Tedesco (biglietto intero: 10 euro, ridotto: 8).

Michele Menardi Noguera. Ha iniziato lo studio del flauto traverso con il M° Salvatore Scarlata e l’ha proseguito con il M° Ubaldo Rosso presso il Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo dove si è diplomato brillantemente in Flauto (2007) e in Didattica dello strumento (2009). Ha seguito masterclass con i M.i Gustin, Alfano, Pretto e Baiocco. Nel 2007 si è laureato in DAMS presso l’Università di Torino. Ha frequentato masterclass con i M.i Markus Stockhausen, Tara Bouman e A. B. Hòrvath. Si è infine perfezionato con i M.i Domenico Alfano e Mauro Scappini. Ha suonato per molte associazioni musicali in tutta Italia e ha collaborato alla Stagione Musicale “Percorsi Sonori” di Finale Ligure. Ha partecipato ad alcune trasmissioni RAI e suona regolarmente in diverse formazioni: oltre al Duo Syrinx, l’Ensemble Mistralia con il clarinettista Luca Sciri, il saxofonista Roberto Rebufello e il pianista Leonardo Ferretti, e il Duo Ad Libitum con la chitarrista Lara Tortarolo. Ha inciso alcuni CD: uno con il Duo Syrinx; uno per l’Associazione Musicale Rossini (Integrale delle Sonate per flauto e pianoforte di W. A. Mozart) e uno con il Quartetto Mistralia. Da tempo si dedica all’interpretazione di musiche per flauto di autori contemporanei e alla riscoperta di pagine rare del passato. Vanta prime esecuzioni italiane di brani di John Carmichael, Gareth Farr, Fikret Amirow, Robert Muczynski, Giulio Corrado, Edoardo Gariel. E’ titolare della cattedra di flauto presso l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Albenga I (SV).

Luca Sciri, clarinetto. Consegue il Diploma Accademico di II livello di clarinetto con lode presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del prof. G. Laruccia. Nel medesimo istituto ha ampliato e consolidato il proprio repertorio cameristico, avvalendosi dei consigli del M° M. Damerini. Si perfeziona poi seguendo i corsi tenuti da importanti clarinettisti del calibro di W. Fuchs, R. Crocilla, D. Zauli e R. Parisi per il clarinetto basso. È inoltre in possesso della laurea di concertista “Licentiate”, conseguita presso il Trinity College of London. Tiene spesso concerti per importanti rassegne musicali esibendosi con svariati ensemble. Sempre nell’ambito della musica da camera si è distinto risultando vincitore di concorsi internazionali d’interpretazione. Suona regolarmente con l’Ensemble Mistralia con il flautista Michele Menardi Noguera, il saxofonista Roberto Rebufello e il pianista Leonardo Ferretti, nel duo di contemporanea “Syrinx” insieme al flautista M. Menardi Noguera e nel “Glass Trio” con viola e pianoforte. Ha preso parte a concerti live e incisioni discografiche apprezzati dalla critica con artisti quali il pianista R. Zegna e il gruppo savonese The Duet il cui ultimo album, “La Stanza delle Marionette”, vanta un giudizio entusiastico da parte del grande jazzista G. Gaslini. Affianca all’attività esecutiva quella didattica, ricoprendo il ruolo di docente di clarinetto presso l’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Albenga I (SV).