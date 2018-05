Pino Testa presenta “Gualdo di Bormida – Il bosco del marchesato”

Presso l’Orto Botanico del Convento Santa Caterina in Finalborgo si svolge la presentazione del nuovo libro di Pino Testa dal titolo “Gualdo di Bormida – Il bosco del marchesato”, un corposo studio sulla storia dei boschi del Marchesato di Finale.

Sacri e rispettati dagli antichi Liguri e poi dai Romani, hanno avuto una gestione sostenibile fino a poco dopo il Mille, quando erano proprietà dei marchesi. Infine, desacralizzati e smembrati tra le numerose comunità locali, sono stati visti solo come una risorsa da sfruttare e per cui litigare, insieme alla gestione dell’acqua e dei confini.

Il volume riporta gli usi e le modalità di gestione nei tempi, tutti i passaggi legali (che terminano nel 1915), fatti, misfatti e liti. Si evidenzia anche come è cambiato nel tempo il concetto dell’importanza vitale del bosco con le modalità da applicare per mantenere questa risorsa e la ricerca in tempi più recenti di uno sfruttamento forsennato finalizzato al guadagno.