Pino Petruzzelli presenta il libro “Io sono il mio lavoro”

Martedì 13 novembre alle ore 18 presso la Libreria Ubik incontro con lo scrittore e attore Pino Petruzzelli e presentazione del libro “Io sono il mio lavoro” (Pentagora editore) in collaborazione con l’ARCI. Introduce Renata Barberis.

Un sorriso triste e operoso degradante sul mare: così la Liguria si presenta allo sguardo di Pino Petruzzelli, che, ascoltando i suoi vignaioli, la percorre da Ventimiglia a Sarzana, risalendo le sue terrazze, come in pellegrinaggio a un sacro monte. E i vignaioli, sguardo divertito e denti stretti, memoria tesa tra passato prossimo e futuro eventuale (“maniman…”), aprono uno spartito costellato di Granaccia, Lumassina, Ormeasco, Pigato, Rossese, Sciacchetrà, Vermentino, e raccontano, raccontano.

Molto è stato detto e scritto sul vino, sui suoi profumi, sui suoi sentori: “Io sono il mio lavoro” non parla di questo. Non c’è spazio per profumi di mela verde o pesca o ginestra o banana. L’unico profumo presente è quello della dignità e della bellezza della nostra terra.

Alla sera dalle ore 20 cena di solidarietà e incontro con l’autore alla società di mutuo soccorso Cantagalletto a favore del progetto ARCI – ACLI “Condividiamo il pane”. Per prenotazioni telefonare al numero 3493261169. Prezzo: adulti € 14, bambini dai 6 ai 12 anni € 10, gratis per bambini sotto i 6 anni.