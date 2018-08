“Pietra Ligure Canta”: in piazza San Nicolò il format di Gianni Rossi

Proseguono gli eventi della rassegna “Hello Summer 2018” organizzata dall’Associazione Facciamo Centro in collaborazione con l’ Assessorato al Turismo di Pietra Ligure.

Il 26 agosto 2018 dalle ore 21:30 la grande Piazza San Nicolò ospiterà “Pietra Ligure Canta” il nuovo format di Gianni Rossi che di fatto fa cantare le piazze intere sulle note delle più belle e travolgenti canzoni italiane con un concerto realizzato dal pubblico. COME? Grazie ad un maxi schermo allestito sul palco che trasmetterà le parole delle canzoni.

Gianni Rossi ideatore dell’animazione sul Red Carpet del Festival di Sanremo sarà il conduttore, voce guida e direttore del coro turistico in piazza. Compagno di viaggio in questa grande serata Umberto Santoro che non mancherà di emozionare il pubblico presente.

Le proposte di quest’anno sono ancora una volta il frutto delle sinergie messe in campo dal comune di Pietra Ligure e dall’associazione Facciamo Centro che quest’anno si avvale anche della collaborazione dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola e dell’Associazione Seastone Riviera.