Pier Paolo Cervone ospite a “Incontri con l’autore”

Terzo appuntamento della rassegna “Incontri con l’autore”: nella sala consiliare del Municipio di Borgio Verezzi il giornalista Pier Paolo Cervone presenta il suo libro dedicato alla Grande Guerra e intitolato “Ritorno a Caporetto”.

È la cronaca di quello che è accaduto in quel tragico 24 ottobre 1917 nella dodicesima battaglia dell’Isonzo. Cervone analizza la situazione del conflitto e osserva e giudica il comportamento dei generali italiani, condannando Cadorna, Badoglio, Capello e Cavaciocchi e ritenendoli a vario titolo responsabili della disfatta.

Il libro edito da Mursia è uscito in libreria in occasione del centesimo anniversario di Caporetto. Si tratta della dodicesima opera del biografo non solo del Maresciallo d’Italia Enrico Caviglia ma anche dei comandanti di Marina Giuseppe Brignole e Augusto Migliorini.

Cervone sarà intervistato dal professor Salvatore Finocchiaro, cultore della storia del Novecento.