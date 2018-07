“Peter Pan” – In scena il Teatrino dell’Erbamatta

“Peter Pan” è una nuova produzione del Teatrino dell’Erba Matta, di e con Daniele Debernardi, musiche di Delfino Alessandro, scene di Daniele Debernardi, tecnico Luigi Debernardi.

La compagnia ha voluto raccontare la storia di Peter Pan, seguendo fedelmente il testo scritto dall’autore J.M. Barrie, l’adattamento è realizzato con pupazzi in un ambiente geometrico, formato da tanti parallelepipedi che si spostano, si aprono, si chiudono in ogni senso. Lo spettacolo è una serie di immagini, che si susseguono, accompagnate da un costante tessuto sonoro dove i paesaggi, come in un film degli anni ‘30 si modificano.

In questi colori chiari, grigi, seppia, marroni della scenografia si scopre, con pochi tratti essenziali, l’ambiente di Londra e dell’isola che non c’è. La particolarità della messa in scena e dello sviluppo scenografico è quella che, in breve tempo, l’immagine cambia, si modifica creando i vari luoghi della storia. La tematica dell’eterna giovinezza, espressa nel paesaggio di Peter, è il punto dove tutta la storia gira.

Nella narrazione è presente molta commedia dell’arte, l’interpretazione dei personaggi: un Capitan Uncino spagnolo un spavaldo e pauroso, i pirati due zanni che parlano in dialetto piemontese e siciliano e ancora gli indiani con spiccato accento dei valligiani bergamaschi.