In una nazione come la nostra, che vanta migliaia di chilometri di costa, le associazioni del calibro dell’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica di Varazze rivestono una funzione culturale, sociale e anche scientifica e costituiscono quel sapere dei luoghi che rende unico il nostro territorio, regalando esperienze che fanno si che una vacanza sia indimenticabile.

Con queste parole l’assessore al Turismo Filippo Piacentini presenta la manifestazione “Pesca e Friggi”, giunta alla terza edizione e volta alla diffusione della cultura del mare e del patrimonio di conoscenze e saperi legati ai mestieri e alle tradizioni marinare. Organizzata dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze e dall’Associazione Volontari di Protezione Civile Varazze, la manifestazione valorizza l’ambiente costiero e avvicina il pubblico al mondo della pesca al bolentino o canna da barca, facendone conoscere le tecniche.

Un modo per far capire che si può mangiare con gusto e creatività anche con specie considerate minori. Un modo per entrare più da vicino nel meraviglioso mondo dei pesci e imparare che si può scegliere che tipo di pesce mangiare, salvaguardando allo stesso tempo ambiente e portafoglio. Il pesce non è tutto uguale e davanti al banco meglio optare per alcune specie piuttosto che per altre, scegliendo sempre ciò che il mare propone