Performance teatrale “Intervista con Pirandello”

“Intervista con Pirandello”, performance teatrale ispirata alla vita e all’opera del maestro, in occasione del 150esimo anniversario della sua nascita. Regia di Daniela Liaci. Testi originali di Piero Germini. In scena Enzo Motta, Piero Germini, Daniela Liaci, Laura Quaglia. “Progetto Integra-Azione” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Progetto Labirinto” e Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello”.

In un luogo imprecisato (Liguria? Sicilia?) e fuori dal tempo una persona intervista un’altra persona, conterranea e appassionata conoscitrice dell’opera e della vita di Pirandello. Gradualmente i ruoli diventano meno netti, i personaggi del drammaturgo si sovrappongono alle persone fisiche, in un gioco di specchi e di destrutturazione della realtà.

Alcuni testi scelti di Luigi Pirandello irrompono sulla scena come manifestazione magica e appassionata della realtà, che travolge e rende vano ogni tentativo di controllarla, seguendo il concetto pirandelliano secondo cui “la vita travolge la forma”.